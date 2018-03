L’accesso alle prestazioni sociali dei cittadini migranti: al via un seminario

Martedì 27 marzo, dalle 9.15 alle 16.30, nella sede della Scuola di Giurisprudenza in via Oberdan 1 si svolgerà un seminario sull'accesso dei cittadini migranti alle prestazioni sociali promosso nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020, in collaborazione con React Er Rete Antidiscriminazione Territoriale della Regione Emilia-Romagna, l'Università di Bologna - Scuola di Giurisprudenza, Campus di Ravenna, l’assessorato alle Politiche per l’Immigrazione del Comune, l’Hub Ravenna, l’ordine degli assistenti sociali - consiglio regionale dell’Emilia-Romagna.

Il convegno si rende necessario perchè nel corso di questi anni sono state recepite nuove direttive europee che intervengono sui diritti di alcune categorie di cittadini migranti e sono state istituite nuove misure sociali. Il programma del convegno, presieduto da Daniela Poggiali, capo area dei Servizi alla cittadinanza e alla persona del Comune, prevede l’introduzione di Francesca Curi, responsabile Uos del dipartimento di Scienze giuridiche, cui seguiranno le relazioni di Chiara Favilli dell’Università di Firenze su “Norme europee contro la discriminazione dei cittadini dei Paesi terzi”; di Andrea Caruso e Giovanna Santandrea dell’Hub prestazioni sociali e Anagrafe del Comune, su “Tipologie dei permessi di soggiorno e status collegati”; di Kim Santi, Simona Cuman e Yole Taormina, del Servizio associato dei Comuni di Ravenna, Russi e Cervia su “Misure di contrasto alla povertà a sostegno dell’inclusione sociale”; di Paolo Fasano del Comune di Ravenna su “La tutela multilivello dei diritti fondamentali e l’impatto sulle prassi locali”; di Andrea Facchini della Regione Emilia-Romagna su “L’accesso dei cittadini migranti: uno sguardo regionale”.