L'acquisto del gioiello su internet si rivela una "sola": la Polizia scova un truffatore seriale

Gli agenti della Squadra Mobile di Ravenna hanno denunciato a piede libero un 41enne per truffa. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, è scaturita in seguito alla denuncia di una donna residente nel ravennate. La vittima, ha spiegato agli investigatori della Squadra Mobile di aver risposto ad una inserzione su un noto portale internet di compra-vendita, per l’acquisto di un bracciale del valore di 180 euro.

Come pattuito con la controparte per il pagamento della merce, tale somma è stata versata dalla donna su un conto corrente associato ad una carta di credito prepagata. L’acquirente non ha mai ricevuto il gioiello e inutili si sono rivelati i numerosi tentativi di contattare il venditore. Gli accertamenti informatici effettuati dagli investigatori della Squadra Mobile, hanno permesso di identificare e denunciare un 41enne residente in provincia di Alessandria, già noto alle forze dell'ordine, da considerarsi un truffatore seriale che opera su internet.