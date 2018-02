L'approvazione dell'Hub portuale al Cipe slitta ancora e i timori aumentano

L'approvazione da parte del Cipe del progetto Hub portuale di Ravenna slitta di nuovo, e la paura di non farcela prima delle elezioni politiche del 4 marzo aumenta. Dopo lo spostamento della riunione di lunedì scorso, giovedì a Roma avrebbe dovuto essere discusso l'esame definitivo del progetto di escavo dei fondali del porto ravennate, per il quale mercoledì 14 febbraio si è svolta la riunione preparatoria (il cosiddetto "pre-Cipe") che ha decretato l’ammissibilità del progetto alla discussione in Comitato, avendo concluso positivamente la fase istruttoria. Ma il Cipe, come si legge nel suo sito, ha nuovamente rinviato l'incontro a data da destinarsi. Se non si dovesse riuscire ad approvare il progetto prima delle elezioni, e quindi del nuovo governo, i 60 milioni di euro di finanziamenti al progetto potrebbero essere a rischio.