L’Associazione "Des Italiens en Terre de Camargue" in visita a Cervia

Il vicesindaco di Cervia Gabriele Armuzzi ha ricevuto Jean Claude Binello Presidente dell’Associazione “Des Italiens en Terre de Camargue”, che comprende i comuni di Saint-Laurent-d'Aigouze, Le Grau du Roi e Aigues-Mortes, città francese legata a Cervia da un Patto di Amicizia Nell’incontro sono state valutate le future collaborazioni e scambi a favore delle rispettive comunità e per partecipare all’inaugurazione di Sapore di Sale.

Le relazioni tra le due città del sale, Cervia e Aigues-Mortes si sono intensificate negli ultimi anni dando vita ad ulteriori scambi e rapporti di amicizia tra associazioni. I legami si sono ulteriormente intensificati in questi giorni di permanenza a Cervia, dove gli amici francesi hanno avuto la possibilità di rivedere i protagonisti dei patti di amicizia siglati con le associazioni come tra il Gruppo Fotografico Musa e il Gruppo Fotografico “Regards d'Aigues-Mortes”, fra Circolo dei pescatori “ La Pantofla” di Cervia e l’Associazione degli Italiani in terra di Camargue ed in ultimo tra le Scuole Musicali, le Associazioni "Le Muse" e "Cerviamusica" e la francese "Italiens en terre de Camargue". Molto importante per la comunicazione la Community “Cervia Exchange”, ideata dai professionisti più giovani della cooperativa Mosaico, che sfrutta le possibilità dei social per unire i cittadini di Cervia ai cittadini del mondo, coltivando le relazioni internazionali già esistenti e stimolandone di nuove.