L'Ausl cerca operatori socio-sanitari: un corso per prepararsi al concorso

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando indetto dall’Azienda Ausl della Romagna per la copertura di cinque posti di operatore socio-sanitario, categoria B, livello economico super (BS). In vista del concorso pubblico, la Uil Fpl organizzerà un corso di preparazione al concorso. Le lezioni del corso di preparazione al concorso verteranno sulle materie tipiche dei concorsi pubblici per l’assunzione di oss e gli elementi di conoscenza acquisiti potranno pertanto essere di aiuto anche per i concorsi del medesimo profilo banditi da altri enti.

La Uil si avvarrà della collaborazionedi docenti qualificati ed esperti per l'elaborazione di un percorso di studi teorico/pratico. Il corso, aperto a tutti, è totalmente gratuito per gli iscritti, mentre verrà richiesto un contributo ai non iscritti. A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso e messo a loro disposizione specifico materiale didattico. Informazioni più dettagliate riguardo al programma, al luogo, agli orari e ai giorni delle lezioni verranno comunicate ai partecipanti direttamente dai funzionari della Uil Fpl.