L'Emporio Solidale raccoglie giocattoli da regalare ai bimbi meno fortunati

L’organizzazione di volontariato “I Garzòn ad Ziria”, ente del terzo settore in collaborazione con il Consorzio Cervia Centro, durante l’evento Cervia Emozioni di Natale organizza una raccolta di giochi da donare ai bambini dell'Emporio Solidale di Cervia. L’Emporio Solidale è uno spazio relazionale di utilità comunitaria: ogni giorno, grazie agli amici dell’Associazione “Un Posto a Tavola-Mensa Amica”, vengono recuperati prodotti alimentari messi a disposizione per i concittadini che stanno attraversando momenti di difficoltà. Chiunque può contribuire alla raccolta donando dei giochi, anche usati, ma in buono stato. Una cesta per la raccolta sarà posizionata e visibile nella Casa di Babbo Natale situata in Piazza Garibaldi a Cervia. Il giorno di Natale spazio alla cultura: oltre alla raccolta giochi, si potranno portare anche i libri per bambini sotto i 6 anni d’età che saranno donati alla Biblioteca per il Progetto “Nati per leggere”. Sempre all`interno dell'evento Cervia Emozioni di Natale, volontari di Mensa Amica e dell'Emporio Solidale gestiranno una bancarella con piccoli oggetti la cui vendita sarà finalizzata a una raccolta fondi per le attività quotidiane realizzate per la Comunità.