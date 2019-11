L'esercito imperiale di Star Wars è arrivato in città: e in piazza spuntano due "Stormtrooper"

Attenzione: l'Esercito imperiale è arrivato in città. Curiosa sorpresa mercoledì mattina in pieno centro storico: ai piedi dello scalone di Palazzo Merlato, in Piazza del Popolo, sono infatti apparsi due "stormtrooper", i soldati imperiali dell'imperatore Palpatine dell'universo di Star Wars. Le due "teste a secchio", come vengono chiamati dai rivali "Ribelli", hanno accolto le persone che entravano in Municipio dove era in programma una conferenza per presentare il festival Ravenna Strikes Back. Tanti i curiosi che, passando dalla piazza, non hanno perso l'occasione per scattare una foto.