L'Esp premiato tra i centri commerciali più belli e sostenibili d'Italia

Il centro commerciale Esp alle porte di Ravenna, inaugurato nel 1998, ristrutturato nel 2013 e quasi raddoppiato nel 2017, è stato premiato con il "CnccDesign Award” per la categoria “Refurbishment” nel corso del convegno che si è tenuto a Milano il 5 aprile dal titolo “Deep Renovation”. Obiettivo del riconoscimento è quello di premiare, fra i centri commerciali associati al Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (Cncc), le nuove realizzazioni e ristrutturazioni che si sono contraddistinte per il valore architettonico, tecnico e della sostenibilità. Nello specifico la giuria ha analizzato criteri quali architettura, tecnica (relativa agli impianti meccanici, elettrici, di trasporto, illuminotecnici, sonori) e sostenibilità economica, energetica e sociale premiando poi Immobiliare grande distribuzione Siiq spa che si è occupata del centro commerciale ravennate.

Due i capisaldi del progetto riconosciuti dalla giuria del premio: il linguaggio architettonico utilizzato e l’attenzione alla sostenibilità. In merito al primo, il progetto dell’ampliamento è stato ideato in modo che la parte nuova e la vecchia si armonizzassero e integrassero sia dal punto di vista architettonico che commerciale, con l’obiettivo di creare un percorso semplice ed efficace per il visitatore. La continuità tra gli spazi è stata garantita da richiami espliciti nel linguaggio architettonico, ma soprattutto dalla pavimentazione, che riprende colori e materiali di quella originaria. In secondo luogo, significativa è stata l’attenzione rivolta alla sostenibilità: è stata introdotta l’illuminazione con tecnologia a led, realizzato l’impianto per il riuso delle acque meteoriche per usi non potabili, realizzata una nuova pista ciclabile che si collega alla rete delle ciclabili cittadine, inserite quattro colonnine per la ricarica delle auto elettriche e posti pannelli fotovoltaici sulla copertura del nuovo edificio. Significativi i risultati: a 10 mesi dall’apertura la nuova struttura ha visto crescere il numero dei propri visitatori di oltre il 30% e registrato ottime performance in termini di efficienza energetica.