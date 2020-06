La città gemella di Hüttlingen dona mille euro per l’emergenza

La città gemella di Hüttlingen partecipa nuovamente alla raccolta solidale del Comune di Cotignola, con una donazione di 1.000 euro, che saranno utilizzati per interventi di emergenza legati al Covid-19. Questa volta il contributo arriva direttamente dall’amministrazione comunale di Hüttlingen: non potendo programmare visite a causa della pandemia, la decisione è stata di destinare le risorse altrimenti impiegate per le spese di viaggio e soggiorno a una donazione solidale alla città gemellata.

“Ringrazio gli amici di Hüttlingen e in particolar modo il sindaco Günter Ensle per questa ulteriore testimonianza di solidarietà - ha commentato il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari -. Nell’auspicio di poterci rivedere presto, questo gesto ci fa sentire più vicini”. La campagna di raccolta fondi lanciata dai Comuni della Bassa Romagna si chiama “Mettiamoci il cuore”. Questi i dati per chi volesse fare donazioni al Fondo solidale del Comune di Cotignola: Iban IT37J0627013199T20990000301, intestato a "Comune di Cotignola", causale "Fondo solidale Covid19" oppure “Altri interventi di emergenza Covid19”.