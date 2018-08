La città si prepara per la 27esima edizione di "Bassa Romagna in Fiera"

Proseguono a pieno ritmo i lavori di allestimento per “Bassa Romagna in Fiera”, la 27esima edizione della biennale dedicata ad agricoltura, artigianato, industria e commercio che si terrà nel centro storico di Lugo dall’8 al 16 settembre. Piazza Mazzini, all’interno del Pavaglione, è già occupata dai numerosi stand che ospiteranno aziende e associazioni del territorio, per dare vita a nove giorni di eventi che metteranno in mostra le eccellenze dei nove Comuni dell’Unione. La Fiera sarà inaugurata sabato 8 settembre alle 17.30, alla presenza di tutti i sindaci dei Comuni della Bassa Romagna e del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Il taglio del nastro sarà preceduto dal doppio concerto delle corali di Lumbach e Choisy-le-Roi, città gemellate con Lugo.

L’area espositiva si estende su oltre 15mila metri quadri per più di duecento espositori suddivisi in quindici diverse aree tematiche. Tra le iniziative che animeranno la biennale, lo spettacolo del comico romagnolo Paolo Cevoli con un quartetto di sax (in programma il 10 settembre), l’incontro con Francesco Cirignotta definito dal Financial Times “Il barbiere più bravo del mondo” (il 9 settembre) e tre serate di show cooking, con gare culinarie in cui si sfideranno i Comuni dell’Unione. Spazio inoltre a dibattiti, talk show e serate aziendali; presente anche lo sport con la Bike Night del 15 settembre in collaborazione con Uisp, un’occasione per pedalare da Lugo fino al mare e rientrare in città al tramonto con un pasta party offerto da Surgital. Nell’evento saranno coinvolte anche le industrie del territorio, tra cui Venieri, che esporrà le sue macchine e allestirà una mostra fotografica sulla sua storia aziendale, nel 70esimo anniversario dalla fondazione.