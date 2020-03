La donazione dell'imprenditore all'ospedale di Lugo: "Dobbiamo agire con senso civico"

Il signor Redouane Hamel, residente a Fusignano, ha deciso di contribuire con una donazione di cinquemila euro destinata all'ospedale di Lugo per far fronte all’emergenza Covid-19.

Redouane è un imprenditore italo-marocchino titolare di vari supermercati multietnici (Atlas Market a Fusignano e Aladin Sas a Lugo, Ravenna e Forlì). “È importante essere tutti uniti nella lotta alla pandemia in corso - ha dichiarato - e sono convinto che in questo momento drammatico sia più che fondamentale agire con senso civico e spirito di cittadinanza attiva”.

“La solidarietà in momenti come questi è quantomai preziosa - ha dichiarato il sindaco Nicola Pasi -. Il signor Redouane si unisce all’elenco dei tanti che in questi giorni stanno dimostrando l’attaccamento e l’affetto per la propria comunità. Questo è un gesto che parla anche di integrazione, a riprova del fatto che siamo tutti una grande famiglia, a prescindere dal luogo in cui siamo nati”.