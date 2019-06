La Lega per la difesa degli animali regala crocchette alla colonia felina

Non solo sud: il randagismo è un problema di tutto il Paese. Perciò si è conclusa con una consegna a Modena l’iniziativa “Insieme per i nostri amici meno fortunati”: la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, fondata e presieduta dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, regala centomila pasti all’anno da destinare ai cani e gatti randagi d’Italia, grazie a un accordo siglato con la catena di supermercati Lidl.

Nella nostra provincia, le crocchette saranno distribuite anche ai volontari della colonia felina di Porto Fuori. Nel complesso Leidaa ha donato circa 50 tonnellate in crocchette per cani e per gatti alle associazioni e ai volontari più bisognosi, individuati su tutto il territorio nazionale. “Così sconfiggiamo la fame – afferma l’ex ministro - ma per battere il randagismo e gli abusi che a questo fenomeno sono connessi dobbiamo prevenire gli abbandoni e la riproduzione incontrollata. Occorre una svolta, con il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti indicati dalla legge 281, Regioni, Comuni, aziende sanitarie, proprietari”