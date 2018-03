La Municipale a caccia di venditori di mimosa abusivi: multe per oltre cinquemila euro

In occasione della Festa della donna, la Polizia municipale di Ravenna ha effettuato un servizio straordinario di contrasto ai venditori abusivi di mimose nelle vie della città. Rispetto agli anni precedenti l'attività di prevenzione, iniziata mercoledì e portata poi avanti anche giovedì, avrebbe portato a una netta riduzione del fenomeno, che si sarebbe dimezzato. Giovedì mattina sono stati sanzionati cinque venditori di mimosa abusivi tra via Carducci, viale Europa/Travaglini, via Mattei, via del Ponte e viale Randi: per due di loro è scattata solo la sanzione mentre per gli altri, oltre alla multa, è partito anche l'ordine di allontanamento, a norma del decreto Minniti. In totale le multe hanno fruttato oltre 5000 euro.