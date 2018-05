La Municipale si prepara all'estate con un corso di formazione turistica

Si è svolto nei giorni scorsi un corso di formazione turistica per gli agenti della Municipale, che opereranno nelle zone maggiormente frequentate dai turisti, sui servizi e sulle risorse culturali e ambientali di Ravenna. Il corso, promosso su indicazione della giunta municipale, ha registrato la collaborazione tra servizio Turismo, servizio Ambiente e Comando di Polizia municipale e la partecipazione di trentasette agenti.

"Tra i compiti degli agenti della municipale - ha affermato l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – non rientrano soltanto funzioni di controllo essendo punto di riferimento dei cittadini e dei turisti per numerosi tipi di esigenze, tra cui le informazioni di carattere turistico. In particolare con questa formazione abbiamo inteso sviluppare il ruolo di cura dei territori e di ambasciatori delle bellezze e delle tante iniziative della città che pure il personale della polizia municipale può rivestire”.

Il corso, che è stato introdotto dallo stesso assessore Costantini e dal comandante della Municipale Andrea Giacomini, è stato tenuto dalla dirigente del servizio Turismo Maria Grazia Marini e dal dirigente del servizio di tutela Ambiente e territorio, Gianni Gregorio. Tra i temi trattati le funzioni di controllo in situazioni di alta presenza turistica, le informazioni e i servizi per il turista, le risorse turistiche sia relative ai beni culturali sia ai beni naturalistici e ambientali.