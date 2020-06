La onlus dona viveri alla Caritas per le famiglie più povere

La onlus Il Terzo Mondo attraverso il suo progetto alimentare "Un pane per tutti" continua a portare il suo piccolo sopporto alle famiglie in difficoltà, in particolare ai bambini. Giovedì, grazie all'ennesima donazione ricevuta dal supermercato Ins di via Aquileia, le volontarie attive Maelle Gladis Nambou e Stephanie Tchameni hanno consegnato a Luca, scout in servizio alla Caritas Diocesana di Ravenna - Cervia, una varietà di viveri che permetterà al centro di ascolto della Caritas di confezionare i pacchi viveri da distribuire alle famiglie in stato di diniego. In questi giorni, altrettanti viveri verranno distribuiti anche ad altre realtà che nel nostro territorio si occupano di povertà.

