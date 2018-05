"La Pignataza", un concorso per gli aspiranti poeti dialettali

L’associazione Pro Loco di Castel Bolognese indice un concorso per una lirica dialettale romagnola inedita (che non sia stata pubblicata prima della data di premiazione prevista nel bando), denominato 18esimo Premio di Poesia dialettale romagnola "La Pignataza". Il concorso, a cadenza triennale, posto sotto gli auspici dell’associazione "Istituto Friedrich Schurr" e del Comune di Castel Bolognese, è aperto a singoli o gruppi senza distinzione di sesso, età e residenza. La partecipazione è gratuita. E’ lasciata al concorrente ampia facoltà sulla scelta dell’argomento, purchè l’ispirazione e l’espressione non turbino la coscienza del lettore nel campo morale e religioso e non offendano le personalità dello Stato. Le liriche non dovranno superare le trenta righe.

Ogni concorrente dovrà inviare una sola composizione in plico contrassegnato da "motto". La composizione dovrà essere inviata all’associazione in doppia busta: la busta esterna dovrà contenere cinque copie dattiloscritte in formato A4 del lavoro presentato, sulle quali dovrà figurare solo il titolo della lirica ed il motto; la seconda busta sigillata ed inserita nella prima busta, dovrà essere contrassegnata esternamente dallo stesso motto e contenere una ulteriore copia, sottoscritta dall’autore e recante in calce i dati anagrafici del concorrente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza attuale, indirizzo e numero telefonico); questa busta verrà aperta dalla Commissione solo quando saranno compilate le graduatorie definitive; ogni lavoro dovrà essere accompagnato dalla versione in lingua italiana in cinque copie formato A4. Il termine ultimo per la consegna o l’invio della composizione scadrà il 15 luglio 2018.

La Commissione incaricata di giudicare sul merito delle singole composizioni, sarà formata da almeno cinque membri; di essa potrà far parte il vincitore della precedente edizione del premio. Il giudizio della Commissione è inappellabile. La Commissione potrà non aggiudicare i premi qualora i lavori non risultassero meritevoli. Il primo premio consisterà nella "Pignataza d’oro": la Commissione avrà a sua disposizione due targhe da assegnare ai lavori che riterrà meritevoli di particolare menzione. La pubblica premiazione avverrà a Castel Bolognese il 16 settembre presso il Mulino scodellino in via Lughese. Le composizioni inviate non saranno restituite; la Pro Loco si riserva il diritto di pubblicarle. La partecipazione al concorso sottintende per gli organizzatori, autorizzazione a raccogliere, conservare e usare i dati anagrafici personali ai soli fini del presente concorso e secondo i contenuti della legge 196 (Tutela della privacy). I partecipanti dovranno inviare i lavori in unico plico al seguente indirizzo: Associazione Pro Loco Premio di Poesia dialettale romagnola, Casella Postale 18 48014 Castel Bolognese (Ra).