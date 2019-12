La pineta di Milano Marittima arriva a Roma: si cerca una soluzione dopo il maltempo

Lunedì il consigliere comunale Pierre Bonaretti ha partecipato ad un tavolo di confronto a Roma con la segreteria del Ministero dell'Ambiente e il senatore Marco Croatti del Movimento 5 stelle. Tema centrale dell'incontro è stata la pineta di Cervia, ancora in attesa di un riscontro da parte degli organi dello Stato, dopo la violenta calamità del 10 luglio scorso.

All'incontro con il Ministero è seguita una riunione di aggiornamento tra lo stesso consigliere, il Sindaco Medri e l'assessore Enrico Mazzolani. "Sembra essersi aperto, così, un canale diretto tra amministrazione comunale ed ente ministeriale, che dovrà vedere il coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna, per riportare alla giusta attenzione la questione Pineta - spiegano - L'obiettivo di questo gruppo di lavoro è duplice: da una parte, ricevere dal governo il supporto per una valutazione delle attività di ripristino e degli strumenti necessari; dall'altra, agire nell'interesse dell'area verde e della comunità cervese, attivandosi per dare risposte concrete. L'esito dei due incontri e la volontà di aprire un dialogo tra le parti rendono auspicabile uno sviluppo positivo durante i prossimi mesi".