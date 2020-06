La Riviera abbraccia le Dolomiti: a Cervia i fiori di Pinzolo e Madonna di Campiglio

Inizia la stagione per tutti gli operatori e per l'economia turistica, e in questa ripartenza ci sono anche gli amici di Pinzolo-Madonna di Campiglio, legati a Cervia da un sincero Patto di Amicizia. Così il giardino alla Rotonda Primo Maggio a Milano Marittima, grazie al prezioso contributo del Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio che ha realizzato l’allestimento, è tornato accogliente, con le bianche spumeggianti fioriture di Sunpatiens e Alisso e il blu intenso della Lobelia a contornare le cime innevate.

"Questo è il miglior modo per iniziare a pensare alle nostre vacanze - afferma la delegata al verde Patrizia Petrucci - I colori della sabbia e del mare Adriatico, e quelli fantastici delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale Unesco, accomunati dallo stesso cielo. Gli amici di Pinzolo-Madonna di Campiglio hanno dato un grande contributo alla manifestazione di quest’anno. Un ringraziamento particolare va al Presidente del Consiglio Comunale Cesare Cominotti e all’Assessore Luca Vidi, sempre in prima linea per dimostrarci la loro amicizia".