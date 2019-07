La strada chiude al traffico per un anno: come cambia la viabilità

Apre giovedì 25 luglio, con una decina di giorni di ritardo rispetto ai tempi programmati, il cantiere per la costruzione di un fabbricato residenziale in via Orto Scaletta a Faenza. Un intervento che comporterà la chiusura al traffico, per un anno intero, di via Orto Scaletta. La relativa ordinanza vieta, infatti, la circolazione di tutti i veicoli - dal 25 luglio 2019 fino al 24 luglio 2020 - in via Orto Scaletta, nell’area occupata dal cantiere, per un tratto di una ventina di metri circa, dal civico 4 verso via Lapi. Sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione forzata dei veicoli, su entrambi i lati della strada, tutti i giorni dalle ore 00.00 alle 24.00. Nel tratto di via Orto Scaletta non occupato dal cantiere, da via Batticuccolo e via Lapi i soli residenti potranno circolare in doppio senso di marcia.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !