Per Capodanno arriva la "SuperLuna": occhi puntati verso il cielo

Superluna nel cielo di Capodanno. Il 1 gennaio, alle ore 22.56, il satellite raggiungerà la distanza minima dalla Terra a 356mila e 565 km: un'occasione in più per vedere la Luna in tutto il suo splendore, più luminosa e più grande del solito. La speranza per gli astrofili e i romantici è quella che il cielo quella sera si presenti il più possibile sgombro di nubi. Quella nella notte tra il 1 e il 2 gennaio è la seconda Superluna di una serie di tre consecutive, la prima il 3 dicembre, l'ultima il 31 gennaio (con un’eclissi totale di Luna non visibile però da noi).

“La prossima Superluna – Gianluca Masi, astrofisico, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project – apparirà poco più del 7% più grande e un po’ più luminosa della media, ma non sarà facile cogliere queste differenze”