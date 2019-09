Ladri in concessionaria nella notte, il titolare avvilito: "Colpiti tre volte in una settimana"

Una scia di furti - anche se solo tentati - senza fine. Nella notte tra domenica e lunedì i ladri hanno fatto "visita" alla concessionaria 'Emiliana Motor' di via Faentina a Ravenna. Per entrare, i malviventi hanno divelto una ringhiera e tramite una finestra che hanno aperto sono entrati nel salone. Qui si sono poi recati nell'ufficio del titolare, dove hanno subito puntato alla cassaforte, che fortunatamente non conteneva nulla. Ad accorgersene è stato proprio lo stesso titolare lunedì mattina all'apertura. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia di Ravenna.

Ma la stessa concessionaria era già stata colpita nei giorni scorsi: la prima volta nella notte di sabato 31 agosto, quando ignoti si sono introdotti nel salone e hanno tentato di aprire una cassaforte; poi sono tornati la notte successiva per finire il lavoro ma, una volta aperta la cassaforte, dentro non hanno trovato nulla di valore da rubare. Ora gli inquirenti visioneranno i filmati delle videocamere di sorveglianza per cercare di risalire ai colpevoli.