Lanciano sassi dal cavalcavia e colpiscono un'auto: due arresti per tentato omicidio

Un gioco macabro che poteva concludersi con conseguenze ben più gravi, come hanno raccontano in passato le cronache nazionali. Un'auto in transito è stata colpita da un sasso lanciato da un cavalcavia: l'episodio si è consumato domenica pomeriggio sulla statale Adriatica. Punto di lancio il ponte di viale Randi, vicino all'Esp. Tanta paura, ma fortunatamente nessuno ferito.

Subito, su segnalazione del malcapitato, è scattata la caccia all'uomo e i Carabinieri hanno fermato un 20enne ivoriano e un 25enne senegalese, quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato omicidio. I due, alla vista delle auto di ordinanza, hanno tentato la fuga, ma sono stati subito fermati. Nei pressi del cavalcavia sono stati trovati altri sassi. La vittima, che si è ritrovata con grossi danni al parabrezza, ha presentato denuncia. Riporta la notizia "Il Resto del Carlino".