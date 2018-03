Lavori su via Baiona dopo il maltempo: viabilità modificata

Sono iniziati mercoledì mattina i lavori di riasfaltatura della rotonda degli Ormeggiatori, nel tratto compreso fra via Baiona e via Canale Magni lato nord, resisi necessari dopo il maltempo della settimana appena trascorsa. Oltre a tale tratto di rotatoria, i lavori interesseranno l’innesto che dalla Marcegaglia va verso la rotonda stessa. L’intervento, condizioni meteo permettendo, sarà completato entro giovedì 8 marzo. In tempi successivi sarà poi necessario intervenire anche nel tratto che va dall’ingresso di Marcegaglia fino al passaggio a livello in corrispondenza dell’Ifa.

Durante i lavori, nel tratto di via Baiona dalla rotonda degli Ormeggiatori alla rotonda degli Operai sarà istituito il senso unico. Nel tratto di via Canale Magni che va dalla rotonda degli Operai alla rotonda degli Ormeggiatori sarà consentito il transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore alle otto tonnellate. I veicoli provenienti da Porto Corsini e diretti alla rotonda degli Ormeggiatori dovranno percorrere via Canale Magni nel tratto compreso fra la rotonda degli Operai (rotonda con ferrovia) e la rotonda degli Ormeggiatori; i veicoli provenienti da Ravenna e diretti a Porto Corsini dovranno percorrere via Baiona nel tratto compreso tra la rotonda degli Ormeggiatori e la rotonda degli Operai.