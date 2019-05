Lavori a Faenza e Reda: sosta e transito vietati

Modifiche alla viabilità a Reda, nella giornata di giovedì 23 maggio, per una manifestazione elettorale in occasione delle consultazioni per l’elezione del Parlamento Europeo. Giovedì, dalle 18.00 fino alle 24.00, saranno vietate la circolazione e la sosta in tutta la piazza Don Milani. I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi forzatamente.

Nella giornata di mercoledì 22 maggio, invece, un tratto di via Santo Stefano a Faenza sarà chiuso al traffico, in occasione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile ai civici 1-2. Dalle ore 8.30 alle 18.00 saranno pertanto vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nel tratto di via Santo Stefano compreso tra il civico 6 e l’intersezione con corso Mazzini.