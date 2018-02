Lavori a maglia per beneficenza con l'associazione Mondo Rosa

Giovedì 22 febbraio l’associazione Mondo Rosa, in collaborazione con la Pasticceria del corso di Lugo, ha organizzato una “merenda in maglia”, un pomeriggio di lavoro a maglia e conviviali chiacchiere accompagnate da prelibatezze dolci e salate offerte da Livia Monti, titolare della pasticceria. Tutti i manufatti realizzati, dopo essere esposti per qualche giorno presso il locale, saranno donati alla Caritas di Lugo.