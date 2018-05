Lavori al tetto di un edificio: strada chiusa e viabilità modificata

Nella mattinata di martedì 22 maggio sarà chiuso al traffico un tratto di via Giovanni XXIII, a Faenza, per lavori urgenti di manutenzione straordinaria del tetto di un immobile. Dalle 8.00 alle 14.00 saranno pertanto vietate la circolazione e la sosta in via Giovanni XXIII, dall'intersezione con via Oberdan fino all'intersezione con via Kennedy. I veicoli transitanti in via Oberdan dovranno quindi obbligatoriamente procedere diritto all'altezza di via Giovanni XXIII. La viabilità ordinaria sarà ripristinata già nel primo pomeriggio.

