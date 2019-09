Lavori alla rete del gas e manifestazioni: viabilità modificata a Faenza

Divieti nella serata di sabato 7 settembre a Santa Lucia, a Faenza, per una manifestazione organizzata dall’associazione “Amici della Fontana”. Dalle ore 18.00 alle 23.00 saranno infatti vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli, con la sola eccezione dei residenti, nella piazzetta Ballardini. La viabilità ordinaria sarà ripristinata al termine della manifestazione.

La prossima settimana è programmato invece un intervento di potenziamento e manutenzione della rete del gas in via Campidori, all’angolo con via San Nevolone. I lavori, eseguiti dalla ditta Veronese Impianti di Este per conto di Italgas, prenderanno il via lunedì 9 settembre e si concluderanno – salvo avverse condizioni meteo – nella giornata di mercoledì 11 settembre. Durante l’apertura del cantiere sono previste alcune modifiche alla viabilità: via Campidori sarà chiusa da corso Baccarini fino all’angolo con via San Giovanni Battista, mentre via San Nevolone da via Campidori fino all’intersezione con via Ugolino D’Azzo Ubaldini. In via Campidori sarà, inoltre, vietata la sosta dall’angolo con via San Nevolone fino al civico 5B. Il transito di pedoni e velocipedi condotti a mano sarà consentito ai soli residenti.

Prendono il via infine lunedì 9 settembre i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei due percorsi ciclopedonali a fianco della carreggiata stradale di via Vittorio Veneto. Durante l’intervento il percorso ciclopedonale interessato sarà a tratti temporaneamente chiuso al transito di pedoni e ciclisti, che potranno comunque sempre utilizzare il percorso ciclopedonale sul lato opposto della strada. Eventuali modifiche alla viabilità e alla sosta saranno indicate in prossimità del cantiere. Salvo avverse condizioni meteorologiche che potrebbero prolungare la durata dell’intervento, i lavori si concluderanno entro il 15 ottobre.