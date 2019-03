Lavori alla rete fognaria: strada chiusa al traffico

Un tratto di via Santa Maria dell’Angelo, a Faenza, sarà chiuso al traffico nella mattinata di venerdì 22 marzo per lavori alla rete fognaria in Largo del Portello. Il divieto di circolazione, in vigore dalle ore 8.30 fino al termine dei lavori, riguarda il tratto di via Santa Maria dell’Angelo compreso dall’intersezione con via Morini fino a via Pascoli. La chiusura dovrebbe limitarsi ad alcune ore, in quanto la conclusione dell’intervento è prevista a fine mattinata.

