Lavori sulla Casolana: si avvicina l'apertura della strada by-pass

Apre lunedì, salvo imprevisti correlati alla stagionalità, la strada temporanea di by-pass posta in fregio alla Provinciale 306R Casolana nei pressi dall’esistente tornante in prossimità della strada comunale Marotta. L'arteria si trova nel tratto compreso tra la chilometro 12+000 e il chilometro 12+400. A questo punto potranno prendere il via, senza generare interruzioni alla circolazione veicolare e pesante lungo la Provinciale, le lavorazioni correlate alla eliminazione della viziosità plano-altimetrica rappresentata dall’esistente tornante posto in prossimità della comunale Marotta e nello specifico potranno avere inizio le lavorazioni di formazione delle strutture di fondazioni del nuovo ponte a scavalco del Rio Cà Brete.