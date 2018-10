Lavori in centro a Lugo: scatta il divieto di circolazione e di sosta

Per consentire il carico su autocarro con gru di macchine tipografiche di grandi dimensioni presso una tipografia di via Compagnoni a Lugo, si rende necessaria la chiusura della strada nel tratto compreso tra via Emaldi e via Garibaldi per la giornata di giovedì 18 ottobre dalle 8.30 alle 17. Oltre al divieto di circolazione, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata in via Compagnoni dal civico 4 al civico 2; per chi percorre via Emaldi, all'intersezione con via Compagnoni sarà obbligatorio proseguire diritto; chi percorre via Compagnoni nel tratto compreso tra viale Miraglia e via Emaldi, giunto all'intersezione con via Emaldi dovrà svoltare a destra. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Lugo al numero 054538444, email urp@comune.lugo.ra.it.