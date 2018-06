Lavori in Comune 2018: il primario di neonatologia Federico Marchetti incontra le “magliette gialle”

Venerdì mattina Federico Marchetti, responsabile del reparto di pediatria all'ospedale di Ravenna, ha visitato le “magliette gialle” impegnate nella giornata conclusiva del laboratorio "Cuore di maglia", inserito nell'ambito del progetto Lavori in Comune 2018.

Il laboratorio, organizzato grazie alla collaborazione e alla disponibilità delle volontarie dell'associazione Cuore di Maglia di Ravenna, era rivolto alla realizzazione di cuffiette, scarpine e di altri piccoli indumenti per i nati prematuri, ricoverati presso il reparto di Neonatologia dell'ospedale civile.

Marchetti ha ringraziato le 17 ragazze che hanno preso parte al laboratorio e ha elogiato i risultati ottenuti, sottolineando l'importanza dell'impegno profuso.

Il primario ha poi dato appuntamento alle Magliette gialle per una visita al reparto fissata per martedì 26 alle 9 per mostrare loro la destinazione e l'uso di quanto realizzato durante il laboratorio.