Cervia, lavori in corso: il ponte mobile chiude ad auto e pedoni

Da lunedì fino a mercoledì prossimi il Ponte mobile di Cervia verrà chiuso sia al traffico veicolare che a quello pedonale, per concludere definitivamente le attività di manutenzione e aggiornamento eseguite nell'autunno 2017. Le operazioni conclusive riguardano il rimontaggio dei due cilindri di sollevamento del ponte che sono stati revisionati in officina, la sostituzione degli stralli in acciaio, l'esecuzione di prove di funzionamento e di collaudo del nuovo sistema automatizzato di apertura/chiusura, interventi di finitura e di verniciatura. Al fine di garantire la sicurezza, a causa della presenza di mezzi operatori, gru e cestello elevatore, non è possibile lasciare aperto il passaggio pedonale. La riapertura è prevista per il pomeriggio di mercoledì, in ogni caso nella giornata di giovedì sarà aperto e saranno garantiti i collegamenti da e per piazza Costa.

