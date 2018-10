Lavori in corso in centro a Cervia: limitazioni e viabilità modificata

Da questo fine settimana verrà chiusa al traffico per circa due settimane la via G. Di Vittorio a Cervia per consentire il termine dei lavori sulla condotta della fogna nera Bypass da parte di Hera. Ci saranno sul posto le deviazioni sul viale Oriani come nel precedente inverno. Dal 23 al 26 ottobre ci saranno anche alcune limitazioni al traffico come il senso unico alternato nel sottopasso Fusconi per lavori di potatura piante nella parte ferroviaria sovrastante. Sarà chiusa al traffico anche la Via Vittorio Veneto per lavori Hera fino a fine mese.

Nelle prossime settimane saranno effettuati lavori di posa infrastrutture elettriche da parte di Enel nella zona di Via Caduti per la Libertà (scuole medie) - Piazza XXV aprile con limitazioni temporanee al traffico: restringimenti di carreggiata e/o senso unico alternato. Fino a giovedì sarà chiusa al traffico anche Via Bova per lavori di rifacimento manto stradale. Saranno possibili code e rallentamenti, in particolare negli orari di punta, e possibili slittamenti dei lavori causa maltempo. Tutti i lavori che comportano il taglio stradale verranno in questa fase ripristinati con asfalti temporanei per poi nei prossimi mesi, dopo il necessario assestamento del terreno, verranno posati gli asfalti definitivi.