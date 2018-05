Lavori in strada per un mese e mezzo: come cambiano viabilità e sosta

A partire dalle 7 di giovedì 24 maggio fino alle 18.30 di sabato 7 luglio - o comunque sino al termine dei lavori di posa del metanodotto - sono previste restrizioni alla viabilità in via Della Punta a Faenza. Disposto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli nel tratto compreso tra il civico 2/1 e il civico 6/5 e nel controviale esterno dal civico 177/3 al 177/7. Vietato inoltre il transito di tutti i veicoli per chiusura della strada all'intersezione con via Granarolo. Chiuso anche il tratto finale all'intersezione di via Della Punta civico 2/1 con via Della Punta civico n. 177/3 (accesso consentito solo ai residenti e per destinazione interna sino al cantiere). Le modifiche alla viabilità sono segnalate da apposita cartellonistica.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !