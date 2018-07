Lavori per le nuove tubazioni del gas: strada chiusa e viabilità modificata

Apre mercoledì in via Della Valle, a Faenza, il cantiere per i lavori di scavo e posa di nuove tubazioni del gas, eseguiti per conto di Italgas dalla ditta pugliese Italimpresa. Il cantiere è ubicato vicino all'intersezione con corso Garibaldi. Per consentire l'intervento via Giovanni Della Valle sarà chiusa al traffico, fino al 10 agosto, dall'intersezione con corso Garibaldi fino alla rotonda di via Chiarini. I lavori inizieranno nella mattinata di mercoledì e si concluderanno, salvo avverse condizioni meteo, entro la giornata del 10 agosto.

