Alfonsine, si avvicina l'ora dei lavori sulla Provinciale Raspona: sorgerà una rotonda

Verranno affidati a breve i lavori per la realizzazione, nel centro abitato di Alfonsine, di una nuova rotatoria in corrispondenza della intersezione fra la strada provinciale 15 Raspona, e le strade comunali Via Reale e Via Mazzini e nelle prime settimane del prossimo mese gennaio avrà avvio l’intervento.

Con tale intervento, dell’importo complessivo di 250mila euro interamente finanziato dal Comune di Alfonsine in dipendenza di specifica Convenzione stipulata tra la Provincia di Ravenna ed il Comune di Alfonsine ed attuato dalla Provincia di Ravenna, si vuole procedere alla razionalizzazione dell’attuale intersezione a raso fra la Provinciale 15 “Raspona”, via Reale e via Mazzini mediante la formazione di una nuova rotatoria che, come rappresentato nella planimetria, avrà un diametro esterno pari a 30 metri e che darà continuità ai percorsi ciclo-pedonali esistenti mediante la formazione di un percorso largo 2,50 metri separato dalla corrente viaria da una doppia cordonata larga 50 centimetri.

I lavori oggetto del presente intervento, della durata temporale prevista pari a quattro mesi, saranno svolti in soggiacenza di traffico e, conseguentemente, verrà garantita, per tutta la durata dei lavori, la circolazione del traffico lungo le strade provinciali e comunali interessate. Nello specifico verrà verranno messe in atto, da parte dell’ Impresa appaltatrice Gentile Costruzioni S.r.l.s. di Isernia, tutti gli apprestamenti e le misure necessarie a garantire la percezione del cantiere, la sicurezza della circolazione e la riduzione dei disagi indotti dai lavori all’utenza stradale, la quale è invitata, sin da ora, ad adottare una guida consapevole e prudente.