Lavori sulla E45: una carreggiata chiude al traffico

Per consentire l’esecuzione di lavori sulle strade statali 3 bis “Tiberina” (E45), a partire da giovedì 4 aprile sono state istituite alcune limitazioni, in provincia di Ravenna. Fino al 17 aprile sarà in vigore la chiusura della carreggiata sud in direzione Roma, tra il km 238,300 e il km 240,100, nel territorio comunale di Ravenna. Il traffico verrà deviato sulla carreggiata opposta (direzione Ravenna) allestita a doppio senso di marcia.

I lavori riguardano la prosecuzione degli interventi di manutenzione che rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas nel 2016. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “Vai” di Anas, o tramite il servizio clienti "Pronto Anas" raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800841148.