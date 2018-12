Lavori sul ponte Felisio, il sindaco replica alla Lega: "Abbiamo già ridotto la Tari a tutti i cittadini"

Mercoledì sono iniziate le operazioni di sollevamento e posizionamento dei due tronconi del ponte Felisio assemblati su entrambe le sponde, in modo da ripristinare l’arcata completa e assicurarla nei casseri precedentemente creati nelle due sponde. Si sfrutterà anche la pila rimasta del vecchio ponte che poi al temine dei lavori verrà eliminata.

Qualche giorno fa il consigliere regionale della Lega Nord Andrea Liverani ha sollevato una polemica sull’assenza del sindaco di Solarolo Fabio Anconelli alla riunione che si è tenuta il 3 dicembre a Ravenna al tavolo degli imprenditori, dove si sarebbero trattati temi legati sia alle tempistiche dei lavori sia su eventuali aspetti legati a una compensazione economica agli imprenditori solarolesi che sono danneggiati dal protrarsi dei lavori.

"L'incontro era stato convocato da tempo dal Comune di Ravenna per dare informazioni sulla situazione riferita a via Ravegnana (dove è avvenuto il crollo del ponte sulla diga che ha causato la morte di un tecnico): si è solo colta, quindi, l’occasione per confermare alle associazioni di impresa presenti le informazioni che erano già state date a mezzo stampa dal consigliere provinciale Pasi qualche giorno prima, ovvero lo slittamento della riapertura del ponte di Felisio ai primi di gennaio - spiega il sindaco Anconelli - Non erano previsti nella convocazione ragionamenti su compensazioni economiche di qualche tipo riferiti a Solarolo. Non era stato invitato nessun sindaco del territorio provinciale, proprio perché lo scopo dell’incontro era affrontare le criticità del comune di Ravenna. Sul fronte delle “compensazioni economiche” che dovrebbero essere riconosciute alle aziende solarolesi per il disagio subito dalla chiusura del ponte occorre precisare che l’unica tassa che è la cui definizione è in massima parte in capo alle amministrazioni comunali è la Tari; nella primavera 2018, venuti a conoscenza che il ponte di Felisio sarebbe stato chiuso, questa Amministrazione ha pensato di ridurre la Tari, per tutti i cittadini (e non solo per le categorie economiche coinvolte) le tariffe dovute per il servizio, per un risparmio complessivo di 18.000 euro circa per gli utenti. Per andare incontro anche alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli, si è allargato la fascia oraria del servizio di pre/post scuola in tutte le scuole di Solarolo, dando una risposta concreta ad almeno una ventina delle famiglie solarolesi che sono state costrette ad anticipare o posticipare l’andata/ritorno dal lavoro a causa dei lavori sul ponte, ovviamente a carico del Comune di Solarolo. Il 22 novembre scorso il Comune di Solarolo ha incontrato il tavolo degli imprenditori del territorio faentino dove ha illustrato le compensazioni economiche già attivate questo anno".

In base a tutti questi elementi, il sindaco suggerisce a Liverani di "verificare meglio le sue fonti di informazione in quanto, aldilà della comprensibile ma poco giustificata polemica politica amplificata a scopo elettorale, quanto da lui riportato si avvicina molto a ciò che oggi viene definito “fake news” o, più prosaicamente, “bufala”. Uno sforzo di “verifica delle fonti” credo sia il minimo richiesto a un Consigliere Regionale che vuole rappresentare seriamente un territorio".