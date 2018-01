Lavori sulle strade di Cervia e Pinarella: viabilità modificata

Limitazioni al traffico per lavori a Cervia Centro e Pinarella: da lunedì 15, salvo maltempo, per circa 7-10 giorni lavorativi dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 14 alle 17-30 via Circonvallazione Sacchetti (lato Carabinieri) sarà chiusa al traffico per lavori di potatura e messa in sicurezza delle alberature.

Da martedì 9, invece, via Valpassiria sarà chiusa al traffico per lavori di posa nuova condotta fognaria. Il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti.