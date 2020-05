Da lunedì le biblioteche dell’Istituzione Classense aprono il servizio di “prestito su prenotazione”. In attuazione dell’ordinanza regionale del 30 aprile 2020, a partire da lunedì 4 maggio gli utenti potranno accedere al servizio scrivendo a informazioni@classense.ra.it (24 ore su 24); telefonando allo 0544.482115 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13); e collegandosi alla piattaforma di videomeeting Lifesize utilizzando il link che comunicheremo lunedì 4 maggio sul nostro sito e sui canali social.

Una volta verificata la disponibilità, i bibliotecari contatteranno l’utente per comunicargli la data e la sede (Classense o decentrata) del ritiro, che avverrà, ovviamente, nel rispetto di tutte le precauzioni vigenti. I volumi rientrati dal prestito saranno nuovamente resi disponibili dopo un’adeguata sanificazione. Continuano inoltre i servizi “a distanza” già attivati nelle settimane precedenti, come l’iscrizione, l’assistenza per la consultazione dei cataloghi e della biblioteca digitale, per il prestito di ebook, i video-laboratori Cosa Scoprirete? con gli insegnanti e i ragazzi delle scuole di primo e secondo grado.

"In attesa che i nostri 1000 amici quotidiani - dichiara il direttore Maurizio Tarantino - possano di nuovo riempire le nostre sale di studio e di lettura, visitare le mostre, conoscere di persona gli autori dei loro libri preferiti, o semplicemente leggere un giornale e fare due chiacchiere nel chiostro tra una ricerca e l’altra, la Classense prova a ripartire con questo piccolo ma significativo primo passo».

Il sindaco Michele de Pascale e l’assessora alla cultura Elsa Signorino, nel "riaffermare il valore culturale e sociale delle biblioteche come servizio strategico per la nostra comunità, ringraziano calorosamente tutti i bibliotecari e le bibliotecarie per il grande lavoro svolto in queste difficili settimane nel mantenere attivi tutti i servizi erogabili a distanza, e per la disponibilità a riprendere, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, un primo rapporto diretto coi cittadini".