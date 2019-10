Le 'Girl Geek Dinner' presentano le donne che hanno fatto la storia

Le Girl Geek Dinner di Ravenna, la community di donne appassionate di internet e tecnologia attiva sul territorio dal 2015 e tra le più attive in Italia, sono arrivate all’appuntamento numero 19. L’incontro, che si è svolto lo scorso venerdì negli spazi di CoLaBoRa, rientrava nel programma della Notte Oro Off di Ravenna.

Ospite e relatrice della serata Marta Regge, programmatrice torinese, che ha raccontato la storia delle prime donne che hanno lavorato nel mondo dell’informatica, fin dalle sue origini e di come il loro coinvolgimento sia dovuto prevalentemente al fatto che fosse considerato un lavoro di precisione più che di intelletto. Grazie a ricerche approfondite Marta è riuscita a ricostruire le vite di queste donne e a dimostrare come l’intuito e il buon senso abbiano permesso, in più di un’occasione, di fornire soluzioni semplici e pragmatiche che hanno davvero fatto la differenza. L’appuntamento, che era a partecipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria, ha registrato il sold out ed è stato molto apprezzato da tutti i presenti.