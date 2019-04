Le telecamere Rai della 'Vita in Diretta' a Faenza per i 25 anni del Mei

Giovedi pomeriggio è arrivata a Faenza la Rai con "La Vita in Diretta" per le 25 edizioni del Meeting delle Etichette Indipendenti e ha premiato per i 55 anni di carriera indipendente Beppe Carletti, leader dei Nomadi.

E' stato intervistato Giordano Sangiorgi, patron del Mei, dall'inviata della Rai Elena Biggioggero al Teatro Masini di Faenza, centro del Mei, per i 25 anni della manifestazione e la prossima edizione che si terrà dal 4 al 6 ottobre a Faenza e che durante il programma della Rai ha premiato l’ospite Beppe Carletti, leader dei Nomadi, con una ceramica di Faenza della ceramista Maria Elena Boschi, consegnata dall'assessore ai giovani Simona Sangiorgi, che festeggia i 55 anni di carriera indipendente, dopo che i 45 furono celebrati proprio a Faenza in occasione del Mei di dieci anni fa con un grande live al Palasport Cattani di Faenza. Insieme a lui sul palco i musicisti del territorio faentino legati alla Scuola Sarti e Artistation e alle band e esperienze del Pavone d'Oro e Faenza Rock, oltre alle voci di Sara Calamelli, vincitrice dello Zecchino d'Oro, Ottavia Sisti e Francesco e Mariasole Chiari, con il violino di Laura Lo Buono, e i fan del territorio che lo hanno omaggiato a lungo commossi con "Io Vagabondo", tra i quali si scorgevano alcuni componenti dei Ruvidi e dei Figli dell'Oblio.

Tra gli ospiti anche il cantautore comico Marco Carena, capitano della Naia, la Nazionale Artisti Indipendenti Associati, squadra di calcio del Mei, e Renato Marengo, conduttore radiofonico di Demo su Radio Rai e oggi su Classic Rock on Air. Il servizio sul Mei di Faenza e la premiazione di Giordano Sangiorgi a Beppe Carletti e sulla storia dei Nomadi andrà in onda a La Vita in Diretta durante la Settimana di Pasqua.