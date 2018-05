Le troupe televisive inglesi alla scoperta della tradizione culinaria di Ravenna

Dopo i primi contatti con l’assessorato al Turismo e i sopralluoghi nel mese di marzo, la produzione inglese Shiver ITV studios company ha scelto Ravenna come unica città della costa per le riprese della puntata della prossima stagione del programma “Gino’s Adriatic Coastal Escape”.

Le riprese si sono svolte dall’11 al 14 maggio con il supporto continuo del personale del Servizio Turismo del Comune di Ravenna; essendo un programma di valorizzazione della cucina italiana, la piadina, i prodotti di mora romagnola, i formaggi, i dolci della tradizione e i vini di Romagna sono stati i protagonisti della puntata. La troupe ha voluto vivere per un giorno in stile ravennate, acquistando direttamente gli affettati dal macellaio, il pane fresco al forno e addirittura un panettone, richiesta non semplice in maggio, ma grazie al prezioso supporto delle aziende locali è stato persino trovato il dolce natalizio per la trasmissione.

In uno dei locali storici della città Gino, il conduttore di origine partenopea, ha imparato a fare la nostra piadina direttamente dalle “maestre piadinare”. Piacevolmente sorpreso dall’abitudine ravennate di spostarsi in bicicletta lungo le vie del centro, Gino ha voluto essere ripreso, mentre esplorava le nostre vie storiche con una bici vintage. La troupe si è poi concentrata nelle riprese della vita cittadina, nelle piazze e nelle vie caratteristiche dove i nostri prodotti gastronomici sono i protagonisti. Una tappa d’obbligo, voluta fortemente dalla produzione, è stata un’antica bottega di restauro del mosaico, dove la troupe accompagnata dai mosaicisti ha potuto vedere la realizzazione di un mosaico. Infine, i meravigliosi mosaici antichi della Basilica di San Vitale e del Mausoleo di Galla Placidia, luogo d’ispirazione di artisti e poeti, li hanno completamente rapiti. Quando sarà disponibile la puntata sarà condivisa dalla pagina Facebook di Ravenna tourism.