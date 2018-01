Lega Nord all'attacco: "70mila euro per eliminare i campi abusivi, ma sono ancora lì"

“Ancora denaro pubblico speso per risolvere il problema dei campi abusivi a Faenza. E il risultato qual é? Che il campo che doveva essere smantellato è ancora utilizzato. E’ l’ennesima beffa per i cittadini che pagano le tasse. La Regione ha messo 70mila euro a disposizione dei Comuni: ora intervenga con controlli severi”. Andrea Liverani, consigliere Lega Nord Emilia Romagna, ha depositato un'interrogazione in Regione sulla situazione del campo di via Corleto, ricavato in un vecchio casolare.

“Con un progetto di inserimento abitativo che ha permesso ad alcune famiglie di accedere ad alloggi comunali, il campo è stato svuotato dai nuclei che lo occupavano - spiega Liverani - Nonostante questo il problema non è stato affatto risolto, visto che a oggi molti rom frequentano l’area di via Corleto. Per attuare politiche volte al superamento del campo nomadi e risolvere il problema di via Corleto, l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, e quindi Faenza, hanno ricevuto dalla Regione circa 70mila euro nel febbraio e nonostante questo il progetto è rimasto incompiuto, come dimostra il fatto che il campo continua a essere utilizzato. Sulla questione abbiamo depositato un’interrogazione per sapere se l’ente Regione che ha elargito i soldi, finalizzati ad un progetto ben preciso, sia a conoscenza del fatto che questo progetto non è stato portato a compimento. Inoltre chiediamo come la Regione intenda intervenire per far sì che i fondi erogati vengano realmente utilizzati per superare a tutti gli effetti i campi nomadi nella città di Faenza”.