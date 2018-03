Lei 32 anni, lui 79 anni: il sesso in Apecar finisce con la maxi-multa per entrambi

Sorpresi ad avere un rapporto sessuale in un'Apecar che si trovava in mezzo alla strada: lei rumena di 32 anni e lui italiano di 79 anni. E' quanto ha trovato una pattuglia dei carabinieri di Cervia, in zona terme, intervenuta lunedì pomeriggio sul posto a seguito di una segnalazione di cittadini che spiegavano di sentire gemiti e sospiri abbastanza inequivocabili provenire dalla strada. I militari hanno quindi rilevato (e interrotto) degli atti osceni in luogo pubblico, reato depenalizzato ora punito con una multa salata di 10mila euro a testa. L'Apecar è di proprietà dell'anziano, mentre la donna non è nuova a questo genere di situazioni e quindi non si esclude che potesse essere in atto un episodio di prostituzione, anche considerata la notevole differenza d'età nella “coppia”.