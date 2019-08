La lettera di ringraziamento di un turista disabile: "Ho ricevuto calore da tutti"

Piccoli gesti che fanno bene al cuore. Nei giorni scorsi il Comune di Cervia ha ricevuto una lettera commovente da parte di Roberto, un turista con disabilità della provincia di Varese che ha trascorso qualche giorno di vacanza in un hotel di Milano Marittima. "Due anni fa ebbi un violento incidente in moto, andando al lavoro, dal quale sono uscito paraplegico. Sono stato curato al Niguarda di Milano e vengo assistito continuamente da Inail Varese. La stessa Inail mi ha fatto notare la possibilità di usufruire di 20 giorni di soggiorno marino all'anno: così, cercando e ricercando su internet, sono approdato al comune di Cervia e ai vari hotel attrezzati per disabili di Milano Marittima. Ho soggiornato presso Hotel Meris dal 13 al 28 luglio. Desidero ringraziare tutto il comune di Cervia per l'ordine e la pulizia che ho trovato. Ho notato anche che quasi tutti i marciapiedi hanno uno scivolo di entrata e uno di uscita. Gli stabilimenti balneari si sono dimostrati disponibili ed efficienti. In hotel il personale si è dimostrato cortese e disponibile. Ho apprezzato soprattutto il servizio "un bagnino per amico", che mette a disposizione personale e carrozzina da mare per poter fare un bagno in acqua. Ringrazio vivamente voi tutti per l'accoglienza e per il trattamento caloroso e adeguato che riservate ai turisti. Grazie a tutti. Buon lavoro e buona continuazione!".