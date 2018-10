Lingue straniere, informatica e storia dell'arte: al via i corsi dell'Università per adulti

Al via a Castel Bolognese le lezioni della Libera Università per Adulti, con il patrocinio del Comune. Si parte giovedì 4 ottobre con il corso di Storia dell'arte tenuto dalla professoressa Ilaria Piazza. Le lezioni si svolgeranno ogni giovedì, fino all'8 novembre, dalle 15.30 alle 17.30 presso la sala Bacchilega del Centro sociale Auser, in viale Umberto I 48. Seguiranno i corsi di inglese avanzato (il lunedì dalle 15.00 alle 16.30, dal 5 novembre al 25 febbraio), inglese base (il martedì dalle 18.30 alle 20.00, dal 6 novembre al 2 aprile), spagnolo (il giovedì dalle 20.00 alle 21.30, dall'8 novembre al 4 aprile), tedesco avanzato (il giovedì dalle 18.30 alle 20.00, dall'8 novembre al 4 aprile) e informatica (il martedì dalle 15.30 alle 17.30, dal 13 novembre all'11 dicembre).

Sono inoltre previsti alcuni corsi specifici: allenamento per la mente (il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, dal 10 al 31 gennaio 2019), Pier Paolo Pasolini tra letteratura e cinema (il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, dal 7 febbraio al 7 marzo 2019), Rocche e castelli di Romagna (il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, dal 28 marzo al 9 maggio 2019). Tutte le lezioni si terranno presso il Centro sociale Auser di Castel Bolognese. Per informazioni e iscrizioni: Comune di Castel Bolognese, tutti i giovedì dalle 11.00 alle 13.00 (tel. 0546655835, rivolgersi a Paola Dalpane o Francesco Mambelli).