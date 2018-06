Lugo, Fondazione Carisp per il sociale: oltre 3,5 milioni erogati negli ultimi 16 anni

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, ha approvato, nel bilancio relativo all’esercizio 2017, anche interventi sociali per iniziative di volontariato relative al territorio del Comune di Lugo. Di rilievo l’impegno complessivo degli ultimi sedici anni, 2001-2017, con ben 392 progetti complessivamente sostenuti e oltre tre milioni e 583.500 euro di erogazioni, di cui in particolare, nel 2017, sono stati finanziati tre specifici progetti, pari a diciottomila/500,00 euro. In questa difficile fase economica l’attenzione della Fondazione si è rivolta, in particolare, ai bisogni sociali delle categorie più deboli. Di rilievo il sostegno, per le connesse attività sociali, al Centro di Solidarietà Onlus, “Isola Società Cooperativa”, con azioni di sostegno a famiglie indigenti.

E’ proseguito l’intervento a sostegno del volontariato con il finanziamento alle attività per la formazione professionale, percorsi formativi teorico-pratici, tramite l’Associazione Opere Sacro Cuore. Prosegue il proficuo rapporto di collaborazione della Fondazione con l’amministrazione comunale; la Fondazione, in qualità di socio fondatore della Fondazione Teatro Rossini, ha sostenuto la qualificata stagione artistica 2017, che ha visto un ricco cartellone di iniziative innovative e di alto livello. La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha sviluppato così, anche nel territorio lughese, un “valore” di maggiore civiltà e fini di alta utilità sociale, sempre attenta alle aspettative sociali del territorio di riferimento.