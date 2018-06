Lugo, lavori di asfaltatura in via Baracca: sistemati anche i marciapiedi

Sono iniziati i lavori di asfaltatura di via Francesco Baracca a Lugo. I lavori dureranno una settimana e la strada sarà sempre accessibile, poichè viene mantenuta una corsia aperta al traffico. Nei giorni scorsi sono stati sistemati i marciapiedi di via Codazzi (nel tratto tra via Baracca e corso Garibaldi). Si conclude così la riqualificazione della strada, che ha visto già nel 2017 il rifacimento dell’illuminazione, dei marciapiedi e dei sottoservizi (rete idrica, fognaria e del gas).

