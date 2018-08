Lugo, modifiche al mercato settimanale per "Bassa Romagna in fiera"

Nei giorni precedenti e nel periodo di “Bassa Romagna in fiera” ci saranno alcune modifiche per il mercato di Lugo, per permettere la preparazione e lo svolgimento dell’evento. In particolare, da mercoledì 29 agosto al 20 settembre gli operatori ambulanti che solitamente si trovano sotto al Pavaglione saranno spostati in via Foro Boario dalla rotonda di via Mentana all'incrocio con via Brignani. La modifica della collocazione è resa necessaria dalla presenza sotto al quadriportico degli stand della biennale.

Mercoledì 5 settembre, inoltre, in via Acquacalda, nel tratto compreso fra la rotonda di via Mentana e la rotonda di via Di Giù, sarà trasferita una parte del mercato settimanale per consentire di allestire gli stand di “Bassa Romagna in Fiera”. Infine, mercoledì 12 settembre una parte del mercato settimanale sarà sospeso in quanto le aree saranno interessate dagli stand della biennale. Le aree di mercato che rimarranno in attività saranno quelle collocate in piazza Garibaldi, nella parte non rialzata di piazza Primo Maggio, in vicolo Foro Boario e in via Foro Boario fino alla rotonda di via Brignani. È inoltre previsto per domenica 18 novembre un mercato di recupero nelle stesse aree del mercoledì.